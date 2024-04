Zazza, el italiano se acerca a una fiesta navideña que están haciendo varios residentes de la Cañada Real. Los vecinos le animan a pasar mientras bailan ante la cámara. El youtuber comienza a hacer preguntas sobre la vida en la Cañada. El señor le cuenta que muy bien, que venden fruta y tiene leña. El creador de contenido prosigue la entrevista y pregunta:"¿Hay un problema de luz, no? Tres años sin luz, ¿qué está pasando?"

En ese momento, el entrevistado cambia de actitud y comienza a hacer gestos a la cámara para que dejase de grabar: "Corta eso, córtalo", le insta. Le hacen caso y dejan de grabar.

Cuando se reanuda la imagen aparece Zazza "sin palabras" y cuenta a cámara lo sucedido. "Como le he preguntado de la luz, 'pum', 'corta eso, corta eso'. Se han puesto un poco nerviosas las personas que estaban ahí cerca", explica. El youtuber advierte: "Son barrios que te sientes muy bien, normalmente no pasa nada, pero se pueden poner un poquito tensos en cero coma, pasas de amigos a 'vete ya'". Zazza le dice a su cámara de seguir caminando porque no se quiere quedar ahí mucho tiempo.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Apatrullando.