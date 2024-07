'Zazza, el italiano' visita el barrio de la Cañada Real para vivir en primera persona cómo celebran la Navidad las familias que viven allí. El youtuber descubre una terraza donde están celebrando una gran fiesta navideña y los familiares lo acogen entre bailes y canciones, disfrutando del momento. Zazza habla con un familiar para conocer qué tal se vive en la zona y el hombre le cuenta que se vive bien, pero afirma que quieren "leña y luz".

Tras conocer que llevan "tres años sin luz", Zazza pregunta intrigado qué es lo que pasa, cuando, de pronto, el vecinole pide que corte la grabación y apague la cámara. Zazza sale de la fiesta donde se encontraba con los familiares y desvela a cámara lo ocurrido al cortar la grabación. "Me han dejado un poco sin palabras. Nos han invitado dentro, pero en cuanto he preguntado sobre la luz han cortado", cuenta Zazza, que añade que, "se han puesto un poco nerviosas las personas que estaban cerca". El youtuber explica que son barrios "donde te sientes muy bien", y normalmente, "no pasa nada", pero que todo se puede poner "un poco tenso". "Pasas de amigos a… vete, ya", reflexiona. "Seguimos porque no me quiero quedar ahí mucho tiempo", confiesa Zazza a cámara.

