"Me sorprende que el fenómeno del chabolismo se extienda por toda la isla", afirma 'Zazza, el italiano', que no da crédito al conocer el gran problema que sufre Ibiza con el precio de las viviendas. Y es que "el Ayuntamiento ha contabilizado más de 27 asentamientos de ese tipo", explica el youtuber italiano, que critica que "es una cifra increíble".

Para conocer más sobre ello, 'Zazza, el italiano' acude a un asentamiento donde duerme la gente en coches y tiendas. Allí, habla con un joven que vive en su coche: "Vivo aquí en mi camper", explica el chico, que detalla cómo es el trabajo en Ibiza: "Aquí tú trabajas en jornada completa en un sitio y después con tu tiempo libre, tus días libres, haces extras, en villas de chef privado, en discotecas... entonces ahí es cuando recibes el dinero bien y te pones a sumar los extras más el sueldo, pues a lo mejor suman 4.000".

"Tú has dicho, 'en lugar de gastarme 1.000 euros al mes de alquiler para vivir en un cuarto con diez personas, me hago mi furgoneta y ya está'", reflexiona el youtuber con el joven, quien le explica dónde tiene colocado todo para vivir en la camper. "No espero quedarme aquí toda la vida en la camper", reconoce el chico, que afirma que la "única solución" que él ve para acabar con el problema de la vivienda en Ibiza es "que Hacienda vaya casa por casa": "¿Usted tiene documentación para alquilar? ¿No? Multa". "Cuando a una persona le multan con 40.000 euros, ya no alquila nada", explica el chico.