Una mujer comienza a llorar al contar a la Policía cómo su novio la intentó violar y asfixiar

Jalis de la Serna patrulla con la Policía Nacional la noche madrileña para descubrir qué pasa en las calles cuando nadie está mirando. En este vídeo, la Policía recibe la llamada de un hombre que, al llegar, explica que le ha agredido una mujer. Además, el hombre se levanta la camiseta para enseñar los arañazos que tiene en el torso.

"Véngase un momento conmigo, le voy a hacer un cacheo de seguridad", responde uno de los agentes al hombre, quien mientras le cachean explica que la mujer "se metió en el baño" y le "agredió". "¿Qué relación tienes con esa señora?", pregunta el agente al hombre, que explica que se trata de una prostituta aunque confiesa que la conoce desde hace mucho tiempo. Sin embargo, cuando la Policía habla con la mujer, la versión cambia.

El hombre asegura que la mujer le agredió tras una discusión porque ella "quiere irse a su país porque debe dinero" y que por eso ha llamado a la Policía. "No le he querido dar su guantazo porque luego el que paga es uno", afirma el señor, que cuando la policía le pregunta si ha estado detenido alguna vez, reconoce que sí. "Tuve un problema con mi mujer, no malos tratos, solo hubo un malentendido...", intenta argumentar el hombre al policía, quien contesta tajante: "Tuvo que cometer algún delito para detenerle". "Malos tratos, caballero", afirma rotundo el policía al hombre sobre el motivo de su anterior detención.

Por su parte, la mujer explica al policía que lleva con el hombre ocho años de relación y no puede evitar ponerse a llorar al contar los detalles. "Venga, tranquila", le dice el agente, que señala cómo el hombre ha dado un golpe a la mujer en la cabeza hasta tal punto de que "tiene que ir al hospital". "Él me ha estado ahí (ahogando) y por eso yo le hacia así (arañazo)", relata la mujer muy nerviosa a la Policía a través de gestor. En ese momento, Jalis de la Serna decide salir del portal junto a las cámaras de Apatrullando para "que la mujer no se sienta agobiada".

Tras hablas con ella, el agente sale del portal y cuenta a Jalis de la Serna lo sucedido: "Es una persona con la que llevaba manteniendo una relación desde hace casi ocho años". "Él decía que era una prostituta que había contratado y que se había complicado la relación", recuerda Jalis de la Serna sobre la versión del hombre. "Saben que muchas veces en el momento que tienen una relación afectiva ambos, estamos ya por los malos tratos y saben cómo funciona", explica el agente sobre por qué el hombre no reconoció que eran pareja.

El policía continúa explicando en el vídeo la versión de la mujer, que ha contado que el hombre "ha llegado a casa en estado de embriaguez y ha intentado mantener relaciones sexuales con ella": "Ella se ha negado y, ante su negativa, ha intentado ahogarla". "Joder, qué barbaridad", afirma indignado Jalis de la Serna al agente, que explica que "todos los arañazos que la mujer ha provocado al hombre han sido en defensa propia".

"La señora muestra una contusión en la cabeza", explica el policía, que detalla por qué entonces ha sido el agresor el que ha llamado ala Policía: "Nos ha llamado él porque se creen que si ellos te llaman se quitan la culpa". Por último, el periodista pregunta al agente sobre cómo va a ser el proceder en ese momento: "Vamos a detenerle por un delito de malos tratos y la señora, lo que ella prefiera, muchas veces prefieren ir tranquilamente ellas al centro sanitario, van se hacen su parte de lesiones y nos lo presenta al poner la denuncia en comisaría".

