'Zazza el italiano' pasea de noche por la barriada de Franc-Moisin de Saint-Denis y se encuentra un coche parado con cuatro jóvenes dentro. El youtuber se acerca a ver si quieren hablar con él. Los chicos bajan la ventanilla y le preguntan si es español, el conductor sabe hablarlo.

El chico le cuenta a Zazza que vive en Saint-Denis y que tiene 18 años. El copresentador de Apatrullando quiere saber qué hacen en el coche y el joven le responde que esperan a un amigo para irse a París de fiesta. "¿Es verdad que Saint-Denis es peligroso como dicen o es todo una leyenda?", pregunta el youtuber. "Es un poco las dos cosas", le responde y le dice que lo más impactante que ha visto son las guerras de bandas con armas.

El joven le explica a Zazza que no pertenece a ninguna banda, que estudia para ser operador de ventas comerciales. El youtuber le pregunta si cree que cuándo vaya a buscar trabajo le discriminarán por ser de Saint-Denis, a lo que el chaval sin pensarlo le asegura que sí. En ese momento, el copresentador le pregunta por sus sueños. "El sueño de todo el mundo: ser rico. No sé a qué me voy a dedicar en la vida, quiero un trabajo legal", le contesta.