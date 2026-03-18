Jalis de la Serna viaja hasta el lugar en el que se destruye la cocaína incautada: "El horno alcanza una temperatura de 800 grados"

El último paso en este último viaje de la droga es la destrucción de todo lo incautado por la Policía Nacional y la Guardia Civil. El equipo de Apatrullando accede en exclusiva al lugar en el que esto ocurre.

Tras haber acompañado a la Guardia Civil en un convoy que transportaba casi 10 toneladas de droga -que tendrían un valor de unos 81 millones de euros en el mercado negro- Jalis de la Serna llega hasta el lugar en el que se destruye todo el alijo incautado, del que no desvela su ubicación a petición de las fuerzas de seguridad.

"En realidad es una nave de tratamiento de residuos", comenta el periodista, que destaca su "limpieza". "La cocaína se va a proceder a destruir aquí", señala, y lo hará "mezclada con otros residuos y basura". "El horno alcanza una temperatura de 800 grados", le indica un operario. "Es como un cochete, como una nave espacial", añade.

La droga no se echa toda de golpe, sino poco a poco. "Hay que mezclarla con ese material, porque si es solo polvo no nos sube por el sinfín para poder meterlo dentro del horno", detalla otro trabajador.

Una agente del CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado) explica que ellos son los encargados de planificar la destrucción de todos los alijos intervenidos por la Policía y la Guardia Civil. Un dato sorprende a Jalis: "Es muy importante el tratamiento medioambiental. Con este calor que se produce por la combustión de la droga se genera energía que sirve para otros procesos de tratamiento que tiene esta misma planta".

"La mayoría de las empresas que colaboran no lo hacen solo por el beneficio empresarial, sino porque consideran que el beneficio social que tienen es muy positivo para sus empresas", asegura la agente.

*Ya disponible el programa completo de Apatrullando: el último viaje de la droga, en atresplayer.com

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