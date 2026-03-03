Hoy, en Apatrullando, Jalis de la Serna muestra lo que hay detrás de los controles de tráfico que monta la Guardia Civil

Apatrullando acompaña a la Guardia Civil de Tráfico en controles para mostrar su labor por la seguridad ciudadana. En Sevilla, Jalis de la Serna presencia casos de drogas al volante, vehículos irregulares y accidentes más graves de lo que aparentan.

Esta noche, a partir de las 23:00 horas, laSexta estrena un nuevo programa de 'Apatrullando', el formato que se mete más dentro que nunca: más dentro de los dispositivos reales, más dentro de las calles y más cerca de las vidas que se cruzan con la ley. Presentado por Jalis de la Serna, que esta acompañado por un equipo de cuatro reporteros experimentados con la misión de ‘apatrullar’ algunos de los lugares más icónicos de nuestro país.

Producido por Atresmedia en colaboración con Proamagna, también podrá seguirse en atresplayer y, fuera de España, estará disponible en Antena 3 Internacional y en la versión internacional de la plataforma de Atresmedia.

'Fuera de control'

Apatrullando acompaña a la Guardia Civil de Tráfico en diferentes puntos de España para ver de cerca cómo es su trabajo. Nunca saben lo que se van a encontrar, pero lo que sí es seguro es que lo hacen con un próposito claro: garantizar la seguridad y protección de los ciudadanos.

Jalis de la Serna se traslada a Sevilla para comprobar qué se encuentran los agentes de Guardia Civil en los diferentes controles que montan en la ciudad y alrededores. Furgonetas cargadas de gasolina para narcolanchas, taxistas que dan positivo en drogas, vehículos que circulan sin seguro de responsabilidad ni ITV pasada, y lo que es peor, accidentes que en un principio parecen leves pero que terminan con algún conductor en el hospital debido al efecto mirada.

