Un hombre con la cabeza abierta se desmaya ante la Policía en plena grabación de Apatrullando

Jalis de la Serna patrulla con la Policía Nacional la noche madrileña para descubrir qué pasa en las calles cuando nadie está mirando. Para ello, el reportero se sube al coche con la Policía para vivir cómo es su día a día y ver en primera persona cómo se enfrentan a todo tipo de situaciones. En este vídeo, les avisan de una llamada en Camino Viejo de Legales, a la altura 42.

"Ha habido una discusión en un domicilio, que, al parecer, está okupado", explica uno de los agentes a Jalis de la Serna. Cuando llegan al lugar varios agentes se encuentra a un joven sin camiseta y la cabeza abierta que asegura que su agresor le pilló "por sorpresa": "Iba saliendo de la casa, me ha dado con una botella, yo no le he hecho nada". El chico termina mareándose y cayendo al suelo. "No te muevas", le pide la Policía mientras esperan a la ambulancia.

En el otro lado, Jalis de la Serna está con otro grupo de policías que registra el lugar de la agresión mientras del portal del edificio comienza a salir gente. "¿Cuánta gente hay?, ¡que salga todo el mundo!", pide un policía mientras el periodista señala que "hay bastantes gotas de sangre" por el portal y las escaleras". Mientras la Policía empieza a sacar a gente del edificio y a ponerlos en la calle con las manos en alto, uno de los investigador identifica a Jalis de la Serna: "¡Yo le he visto en la tele!".

"Manos arriba y pegadas a la pared, señores, si no se les pide que se den la vuelta, se quedan contra la pared", explica uno de los agente al grupo, donde identifican al presunto agresor. Pero el hombre se defiende asegurando que el chico le había intentado robar: "Ese chico es la tercera vez que me roba todas mis cosas y yo le he pegado porque me ha robado mis cosas". "De momento, por su seguridad y por la nuestra, le vamos a engrilletar y nos cuenta qué ha pasado", advierte el agente al hombre, que asegura que el chico le "ha robado cuatro pares de zapatillas".

Uno de los agentes explica a Jalis de la Serna que "el fruto de la llamada ha sido una discusión, y, al parecer, uno de ellos ha golpeado a otro de los varones".

*Puedes ver el programa al completo de Apatrullando con la policía en atresplayer.com