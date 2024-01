Jalis de la Serna charla con dos camioneros sobre cómo pasan la Navidad trabajando, para ello, el periodista se adentra en su camión. El segundo de abordo le explica cómo duermen dentro del camión en una litera mientras que el conductor principal cuenta la ruta que van a hacer.

"El primero tiene más responsabilidad, pero al final hacemos el mismo trabajo y compartimos labores", cuenta el joven mientras que el conductor principal explica que su recorrido es de Huelva a Perpiñán y llevan fruta y verduras. Pero, ¿qué tal han pasado la Navidad en el camión? "Hoy para nosotros ha sido como un homenaje con un menú de 20 euros", explica el joven mientras que el conductor principal explica que el resto de la comida que tienen en el camión son latas. Además, enseñan a Jalis de la Serna la nevera que tienen en el camión con codillo que les ha sobrado e, incluso, vino. "Al final hay que disfrutar de la Navidad", afirma el joven.

Por otro lado, Jalis de la Serna pregunta a los camioneros sobre esa zona, de la que le han dicho que viene mucha gente a comprar tabaco, trapicheo de drogas y de prostitución. "Vamos a ser claros, en estos aparcamientos hay varias zonas y esta es una de las zonas peores consideradas pero cuando no tienes hueco donde aparcar, aparcas aquí e intentas que no te roben", explica el joven. Por su parte, el otro camionero afirma que tienen problemas de robos: "Nos roban el gasoil, los palets, la rueda de recambio...". Incluso, los camioneros explican que les echan un spray paralizante por los conductos de ventilación del camión: "Es como drogado". "Estás viendo todo y no puedes reaccionar", afirma el joven.