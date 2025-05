"Me dijo que abortara, que me tirase por las escaleras": el relato de una víctima de violencia de género en Apatrullando

Jalis de la Serna recorre el barrio de Tetuán, en Madrid, junto a una patrulla de Policía Nacional que acaba de recibir una llamada de una mujer de 21 años manifestando que "sufre malos tratos por parte su pareja con la cual no vive".

Los policías acuden al lugar donde se encuentra la víctima de violencia de género. Allí les cuenta lo sucedido: "Ha dicho que iba a venir a mi casa, que nadie le iba a frenar, ¡tengo la cabeza llena de cortes! Me ha agredido repetidas veces, como en un mes y medio (...)Tengo un agujero que me hizo de puñetazos y no sé ni cómo, tengo una marca, y estoy embarazada. Hace nada estaba volviendo del trabajo y me dijo que me tirase por las escaleras, que hiciera lo posible para abortar porque él no se iba a hacer cargo".

Tras el relato, la víctima informa del lugar donde se puede encontrar su pareja en ese momento y la Policía acude al punto. "Él no sabe nada, ahora mismo está currando, por lo que este factor sorpresa es beneficioso para nosotros", cuenta uno de los agentes.

"Después de 'apatrullar' con Policía Nacional y Mossos d'Esquadra nos ha llamado la atención la gran cantidad de avisos por violencia de género y ámbito familiar que atienden en cada turno, es muy impactante ver de cerca lo que vemos cada día en las noticias", asegura Jalis de la Serna.

*016, el teléfono de atención a las víctimas de violencia de genero.

*Puedes ver el programa al completo de Apatrullando con la policía en atresplayer.com.