"Cuidado, no vayas por ahí solo que te la lían": un guardia civil advierte a un reportero de Apatrullando en pleno operativo

Un agente de la Guardia Civil avisa al reportero de Apatrullando, David Casasús, tras escuchar gritos desde una ventana en Pinos Puente, Granada: "Ten cuidado, no te vayas por ahí solo muy lejos que si no te la lían".

David Casasús graba el proceso de podas de las plantas incautadas por la Guardia Civil encontradas en varios pisos de Pinos Puente, Granada. Y es que la incautación es la primera etapa del último viaje de la droga. "El periodista, ¿por qué nos graba a nosotros?", pregunta un vecino a gritos desde una de las ventanas en este vídeo, donde, al escucharle, un agente de la Guardia Civil avisa a Casasús: "Ten cuidado, no te vayas por ahí solo muy lejos que si no te la lían.

"Huele muchísimo a marihuana", alucina el reportero de Apatrullando, que explica que, una vez bajo control los narcopisos, comienza la fase de desmantelamiento de las plantaciones en la que un equipo de jardinería contratado por el Ministerio del Interior se encarga de la poda.

"¿Qué os dicen cuando os ven tirarlas?", pregunta el reportero a uno de los trabajadores, que asegura que los narcos no les suelen decir nada. Además, explican que suelen ir con bastante frecuencia a Pinos Puente: "Venimos bastante, es cliente habitual". "Estamos cortando ahora mismo las plantas para vaciar esto", explica el trabajador, que destaca que ya han "sacado las muestras distintas": "Estamos ahora desmantelando y cortando las plantas".

Además, tras ver los cables de los enganches a la luz, los expertos explican que "hacen las instalaciones cada vez mejor" porque "están dentro de sus viviendas y les afecta a ellos". Esta instalación puede costar hasta más de 1.000 euros.

*Ya disponible el programa completo de Apatrullando: el último viaje de la droga, en atresplayer.com

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