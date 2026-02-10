Ahora

En una finca de lujo entre Ciudad Real y Jaén

Una cazadora, sobre por qué no hay casi mujeres: "Se quedan en casa porque tienen frío, pero las que hay son de verdad"

Una mujer que lleva más de 40 años cazando explica a Jalis de la Serna que caza con "rifle y escopeta": "El primer regalo que me hizo mi marido cuando me casé hace 41 años fue una repetidora".

Una cazadora, sobre por qué no hay casi mujeres: "Se quedan en casa porque tienen frío, pero las que hay son de verdad"

Jalis de la Serna habla con un hombre y una mujer que se disponen a cazar en una finca de lujo entre Ciudad Real y Jaén que puede ser consideras "la meca de la perdiz a nivel mundial". "Vengo mas de 100 días al año", afirma el cazador, que explica que, además, es un "profesional del mundo de la caza": "Organizo cacerías dentro y fuera de España, tengo ganado...".

Por su parte, la mujer explica que lleva décadas cazando. "Tiro con rifle, escopeta... llevo 40 años cazando", destaca la mujer, que desvela que el primer regalo que le hizo su marido cuando se casaron "hace 41 años fue una repetidora".

"¿Es habitual que haya mujeres en la caza?", pregunta, por otro lado, Jalis de la Serna a la señora, que responde tajante en el vídeo: "No, pero las que hay son de verdad, las mujeres normalmente tienen frío y se queda en la casa".

*Puedes volver a ver el programa de Apatrullando: la escopeta nacional en astresplayer.com.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Rufián habla por primera vez tras conocerse su propuesta de aunar a la izquierda: "Me sorprende que sorprenda. Algo hay que hacer, sino nos comen por los pies"
  2. El PP inicia su cortejo a un Vox crecido tras las elecciones en Aragón y que no cede en Extremadura
  3. El Gobierno impulsa una ley contra la privatización sanitaria para dificultar hacer negocio con la salud
  4. Elisa Mouliáa estalla contra la Fiscalía: "¿Con la ley del 'solo sí es sí' y el caso Rubiales me van a archivar a mí? ¡No hay vergüenza!"
  5. El Gobierno aprueba poder topar precios en situaciones de emergencia para evitar abusos contra los consumidores
  6. Thomas Wolter y Eleisa Aparico, la pareja que se dio el 'sí, quiero' durante el espectáculo de Bad Bunny en la Super Bowl