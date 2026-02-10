Una cazadora, sobre por qué no hay casi mujeres: "Se quedan en casa porque tienen frío, pero las que hay son de verdad"

Una mujer que lleva más de 40 años cazando explica a Jalis de la Serna que caza con "rifle y escopeta": "El primer regalo que me hizo mi marido cuando me casé hace 41 años fue una repetidora".

Jalis de la Serna habla con un hombre y una mujer que se disponen a cazar en una finca de lujo entre Ciudad Real y Jaén que puede ser consideras "la meca de la perdiz a nivel mundial". "Vengo mas de 100 días al año", afirma el cazador, que explica que, además, es un "profesional del mundo de la caza": "Organizo cacerías dentro y fuera de España, tengo ganado...".

Por su parte, la mujer explica que lleva décadas cazando. "Tiro con rifle, escopeta... llevo 40 años cazando", destaca la mujer, que desvela que el primer regalo que le hizo su marido cuando se casaron "hace 41 años fue una repetidora".

"¿Es habitual que haya mujeres en la caza?", pregunta, por otro lado, Jalis de la Serna a la señora, que responde tajante en el vídeo: "No, pero las que hay son de verdad, las mujeres normalmente tienen frío y se queda en la casa".

