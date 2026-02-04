Así trasplantan las córneas de una persona fallecida: "Ahora otra persona puede recuperar la visión"

"Lo primordial cuando extraemos córneas es que estén transparentes", explica la cirujana, que enseña en este vídeo cómo es exactamente la córnea: "Pueden ir destinadas hasta a dos pacientes".

Tres equipos de cirujanos de diferentes hospitales hacen turnos en esta operación para extraer sus órganos y ver si son adecuados para trasplantar. En este vídeo, una cirujana se encarga de la extracción de las córneas. "Lo primordial cuando extraemos córneas es que estén transparentes", explica la cirujana, que enseña en este vídeo cómo es exactamente la córnea.

Además, la cirujana explica que las córneas "pueden ir destinadas hasta a dos pacientes": "Es importante porque una persona que no ve porque tiene una córnea que no es transparente gracias a la córnea de esta paciente va a recuperar su visión".

Por otro lado, preguntada por Miguel Rabaneda, reportero de Apatrullando, sobre qué es exactamente la córnea, la cirujana la muestra a cámara: "Es justo el cristal anterior del ojo, y es lo que nosotros utilizamos para trasplantar". "De aquí nos quedamos también el globo porque en ocasiones se puede utilizar la esclera también, que es la parta blanca del ojo", explica la experta, que destaca que se usa "para hacer parches de esclera en caso de que haya defectos grandes".

*Puedes volver a ver el programa de Apatrullando: Trasplantes, vidas contrarreloj en astresplayer.com.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.