Así se hace una donación multiorgánica para salvar cuatro vidas gracias a los trasplantes: "Ha habido nervios por problema de tensión del paciente"

Tres equipos de cirujanos de diferentes hospitales hacen turnos en la operación para extraer sus órganos y ver si son adecuados para trasplantar. En un momento dado, surgen los nervios cuando el paciente le deja de latir el corazón.

Miguel Rabaneda acude al Hospital Virgen de la Arrixaca, donde se va a realizar un operativo de donación multiorgánica. "Estamos a unos minutos de presenciar algo único, los órganos de una persona a punto de fallecer en Murcia pueden salvar varias vidas en distintas partes de España", destaca el reportero de Apatrullando, que habla con Mario Royo, médico del hospital, que le explica que esperan "obtener órganos para realizar cuatro trasplantes".

En la operación, hasta tres equipos de cirujanos de diferentes hospitales hacen turnos para extraer sus órganos y ver si son adecuados para trasplantar. Por ello, Royo destaca que "aquí el problema es la coordinación": "Ahora mismo se abre todo y se ve cómo está cada uno y decide si su órgano es viable".

En un momento dado, crece la tensión en la operación ya que "ha habido nervios porque hay problema de tensión del paciente", explica la persona encargada de la anestesia, que destaca que "hemodinamicamente está fracasando y no responde". Finalmente, la tensión de la persona cae y su corazón deja de latir. "Lo que está circulando ahora mismo por los órganos es el líquido de conservación", explica la anestesista.

Tras los pulmones, que lamentablemente tienen que descartar al no ser válidos, el equipo médico analiza el hígado da la buena noticia de que este órgano sí es válido, por lo que avisan para ir preparando a la paciente a la que se lo van a trasplantar.

Después analizan los riñones, que, ante la sospecha de que uno de ellos no sirva, la enferma llama para avisar al patólogo de guardia de que acuda al hospital a hacer una biopsia de urgencia: "Voy a llamar a que me pasen con el patólogo de guardia porque como está en casa tiene que venir y tarda". "Llevamos la muestra a anatomía patológica", explica la coordinadora de trasplantes, que destaca que el patólogo "la analiza porque tenemos que saber la validez".

