Corbacho desvela cómo se gestó el fichaje de la "santísima trinidad" de Homo Zapping: Silvia Abril, Paco León y Yolanda Ramos

En 2003, cuando José Corbacho puso en marcha Homo Zapping, Paco León, Silvia Abril y Yolanda Ramos estaban lejos de imaginar que aquel programa marcaría un antes y un después en sus carreras. "Fue un regalo que me hizo el cielo", reconoce el actor.

Un simple gesto o una frase repetida de los personajes que crearon Paco León, Silvia Abril y Yolanda Ramos en Homo Zapping bastaba para convertirse en un icono pop. Ahora, 20 años después, algunas de esas imitaciones siguen muy presentes en la memoria colectiva.

Sin embargo, en 2003, cuando nació la idea, los tres actores atravesaban momentos profesionales muy distintos.

Paco León

'Estrenos de Cartelera' con Raquel Revuelta, Anne Igartiburu y sus "hola, corazones", el excéntrico personaje de 'el Rubén' en 'El diario de Patricia', Emilio en 'Aquí no hay quien viva'...Paco León fue uno de los actores clave de aquel proyecto de Homo Zapping. Sin embargo, en 2002, cuando la idea comenzaba a gestarse, el actor atravesaba una etapa complicada.

"Estaba en la mierda", reconoce a Mamen Mendizábal, confesando que aquella llamada de Corbacho fue "un regalo que le hizo el cielo por todo el vía crucis que había pasado durante ese año". "Un de luchar contra viento y marea de proyectos que no salían", recuerda.

José Corbacho desvela a Mamen que el perfil de Paco León no estaba inicialmente en su radar. "Había participado en una serie de ficción que el terrat hizo para Telecinco que se llamaba 'Moncloa, dígame' y le conté que íbamos a hacer un programa", recuerda Corbacho.

Silvia Abril

La creadora de 'La niña de Shrek', otro de los personajes más emblemáticos del programa, en 2003, cuando Corbacho dio forma al proyecto, se encontraba trabajando en un espectáculo de cabaret político titulado 'El burladero', donde abordaban actualidad y sátira política. "Imitaba a Celia Villalobos, Silvia Ferrusola, mucho personaje de la actualidad política", recuerda.

Según explica la actriz, Corbacho no la conocía porque, en aquel momento, "nunca había trabajado para El Terrat". "Al poco tiempo me dijeron que estaban montando un programa nuevo y que iban a hacer pruebas y me tiré de cabeza", rememora.

Yolanda Ramos

"La tercera parte de la santísima trinidad" la completaba Yolanda Ramos. María Teresa Campos y su particular gesto al reírse, los dramas de pareja de 'Jessy' en 'El diario de Patricia', Ana Obregón en 'Ana y los siete', Belén Esteban, ¿Dónde estás corazón?...

"A Yolanda Ramos la conocía curiosamente porque había coincidido con ella en La Cubana y le perdí el rastro", asegura Corbacho. La actriz, por su parte, desvela cómo fue el día en que la propuesta de Corbacho le cambió la vida, mientras trabajaba en un club de jazz de Barcelona como taquillera.

Corbacho recuerda que se encontró con ella en la taquilla y que la actriz le confesó su "hartazgo" con el mundo del espectáculo. En ese momento, de forma totalmente inesperada, se produjo una situación caótica en la puerta del local. Una trifulca entre guardaespaldas y clientes, con policía incluida y hasta un arma blanca de por medio.

"Alguien me pasó una pequeña pistola para que no la viera la policía y yo cogí esa pistola y la escondí en el cajón", recuerda Yolanda, entre risas, al rememorar cómo el mismo día en que Corbacho le ofreció el trabajo que cambiaría su vida acabó escondiendo un arma blanca en un cajón. "Menos mal que tuve esperanza en la vida, porque habían dos opciones, o que terminara en la cárcel o que acabara haciendo Homo Zapping, y gracias a dios hice bien en tener esperanza".

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