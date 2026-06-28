El polémico patriotismo de Tita Cervera: "Ha demostrado que su amor a España es tanto que estuvo afincada en Andorra"

Fernando Castro, crítico de arte, afirma que se asocia a una especie de patriotismo español que es "una ficción": "Estuvo años con nacionalidad suiza, a la que acaba de renunciar, y afincada en Andorra, eludiendo la tributación en España".

Fernando Castro, crítico de arte, reflexiona en este vídeo sobre "esa especie de amor a España" que ensalza Tita Cervera y que defiende "que ha dominado todas sus acciones", como la venta de la colección de arte del barón Thyssen al Gobierno de Felipe González para instalar en Madrid el Museo del Prado.

"No es el museo de Tita, es un museo nacional", sentencia Castro, critica que la baronesa Thyssen se asocia a una especie de patriotismo cultural español que es "una ficción": "Es alguien que ha demostrado que su amor a España es tanto que estuvo durante años con nacionalidad suiza, a la que acaba de renunciar, y afincada en Andorra, eludiendo la tributación en España".

Por su parte, Guillermo Solana, director artístico del Museo Nacional Thyssen desde 2005, señala que "cada uno administra su fortuna como su administrador y su conciencia le aconseja": "Tiene un acuerdo con el Gobierno que le permite, sin ser residente, pasar la mitad del año en España".

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