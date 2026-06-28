El motivo oculto (y económico) por el que Tita Cervera se enfrentó a Gallardón para proteger los árboles del Paseo del Prado

Sí, la baronesa Thyssen es una apasionada de la naturaleza, pero este no fue el único motivo por el que se enfrentó a Alberto Ruíz-Gallardón en su idea de talar los árboles del Paseo del Prado: los carriles se ponían del lado del Thyssen.

Tita Cervera, además de la pintura, le gusta la naturaleza, las flores y los árboles, de hecho, le importan tanto para encadenarse a uno de ellos en pleno Paseo del Prado de Madrid. Mamen Mendizábal recuerda en este vídeo la época en la que la baronesa Thyssen se enfrentó al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón y a su proyecto de talar la mayor arboleda de la capital.

Luciano Lavajos, jardinero en aquel momento del Ayuntamiento de Madrid y contrario a la tala, explica que una compañera que conocía a Tita Cervera por sus hijos, la llamó para formar parte de la protesta y, "desde el principio fue muy receptiva". "Ella tomó la iniciativa de invitarnos al Museo Thyssen a comer y charlar con nosotros", explica el jardinero, que destaca que "tiene un trasfondo de mujer de barrio, muy vivida".

"Queríamos implicarla en todas las luchas y surgió hacer una acción al lado del Museo y a ella le pareció buena idea", recuerda Lavajos, que destaca que montaron "un escenario". "Había más de 200 periodistas, yo estaba a su lado intentando que no se subieran al escenario", explica Luciano, que destaca que ese día "salió en todos los periódicos del mundo": "No nos lo creíamos, unos desarrapados de Vallecas compartiendo escenario con la baronesa".

Pero, ¿ella de verdad tiene un especial interés por la naturaleza? "Lo tiene, Tita es muy animalista y ha participado en campañas de salvamento de animales como galgos", explica Guillermo Solana, director artístico del Museo Nacional Thyssen desde 2005, que destaca que a la baronesa "le horroriza la violencia contra los animales, incluidos determinados espectáculos públicos", como los toros. Incluso, Tita llegó a prometer que nunca más llevaría pieles. Por su parte, Luciano Lavajos destaca que Tita "es sincera con que le gustan los árboles": "Los ricos tienen árboles en su casa, lo pobres somos los que no tenemos, y tenemos que ir al Prado".

"¿Es amor y no estrategia?", pregunta Mamen Mendizábal a Guillermo Solana, que responde en el vídeo: "Creo que el proyecto no era bueno, hay que pensar que todo aquello no solo jugaba un papel la tala de los árboles, que era importante, era también que todos los carriles se ponían del lado del Thyssen mientras se despejaba el del Prado". "Esto también Tita y el propio museo lo sentíamos como una agresión", destaca.

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