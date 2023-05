Si a los más jóvenes les decimos 'Ricky Martin, una joven, su perro y un bote de (insertar crema para untar favorita) en 'Sorpresa, sorpresa', lo normal es que imaginen algún anuncio de producto alimentario protagonizado por el Rey del Pop Latino junto a una chica y su adorable golden retriever emitido en el prime time de Antena 3.

Pero los 90 eran oscuros, muy oscuros, y con esos ingredientes se cocinó una sórdida historia, pionera de las 'fake news' (todavía hay quien dice que vio el vídeo, pero recordamos que nunca ocurrió) que rompió todos los récords de viralidad en una España donde Internet aún estaba en pañales y las redes sociales ni estaban, ni se las esperaba. Entre las muchas conversaciones que se tuvieron durante años sobre esta auténtica 'mentira nacional' que recientemente cumplió 24 años, una de las cuestiones que más 'controversia' despertó fue: ¿La crema de untar que utilizó la chica fue mermelada, Nocilla o foie gras?

El bulo de Ricky Martín en 'Sorpresa, sorpresa'

5 de febrero de 1999. Como cada semana, Antena 3 emite una nueva entrega de uno de sus programas de mayor audiencia, 'Sorpresa, sorpresa', por aquél entonces presentado por Concha Velasco. Según la leyenda urbana, aquél día hubo que interrumpir la emisión porque una de las sorpresas preparadas fuera del plató (momento estelar del formato) había salido mal.

Unos padres querían que Ricky Martin, ídolo de su hija, se colara en el armario de su habitación para sorprenderla. Sin embargo, y siempre según el bulo, sería la chica la que terminaría dejándole pasmado a él. Mientras el intérprete de 'Livin' la Vida Loca' aguardaba tras las puertas del mueble, la joven cogía un tarro de mermelada, se lo untaba en 'esa' parte de su anatomía y llamaba a su perro para que lo lamiera, sin ser consciente de que multitud de cámaras, micrófonos y hasta su gran ídolo eran testigos de tan íntima escena.

Para gustos los colores y para este bulo, los sabores

Como todo buen bulo, la historia de Ricky Martin, el perro y la mermelada se fue ramificando con el paso del tiempo en diferentes versiones que cambiaban algunos aspectos, como la procedencia de la joven, la raza o el nombre del perro (hay quien riza el rizo y asegura que la mascota también se llamaba Ricky) y hasta incluso el tipo de alimento que se utilizó para llamar la atención del can. Discusiones, más o menos acaloradas, se han tenido durante décadas sobre si lo que utilizó la chica en cuestión fue mermelada, Nocilla o incluso foie gras.

Recordamos que nada de esto ocurrió, por suerte para todos sus protagonistas, y que, por tanto, no hay una versión buena ni una mala. Lo que sí es cierto es que todo apunta a que en el origen del bulo, y por tanto el 'canon', dice que el alimento escogido era la mermelada. Desconocemos de qué sabor.

El primer fenómeno viral

A pesar de que aquello, defienden todos los responsables, nunca ocurrió, el bulo no tardó ni dos días en propagarse por todos los rincones de la Península, entre ellos la peluquería a la que solía ir Concha Velasco: "Se disgustó muchísimo", recuerda Mar Bombín, subdirectora de 'Sorpresa, sorpresa'.

Fue un fenómeno viral a la altura de la canción de Shakira y Bizarrap o el "¿Cómo están los máquinas?" de David Bisbal, con la diferencia de que Internet no había llegado a los hogares, los móviles solo servían para jugara a la 'Serpiente' del Nokia 3210 y las redes sociales no eran ni tan siquiera una idea en la mente de un Mark Zuckerberg que aún no había cumplido 15 años.

"Yo he visto el vídeo de Ricky Martin, el perro y la mermelada"

Todo el mundo aseguraba haber visto las imágenes de tan surrealista escena o tenía a algún familiar o conocido que había accedido a la grabación filtrada. La fantasía colectiva alcanzó tal magnitud que la propia Concha Velasco tuvo que desmentirlo en pleno directo de 'Sorpresa, sorpresa': "Hemos sido víctimas de un bulo. Nos han atacado en una especie de locura colectiva. Un ataque que se hablaba de algo que nunca ocurrió y de protagonistas que nunca han existido. Se ha hablado mucho de eso y nosotros hoy también, si ustedes me lo permiten, diciendo solo tres palabras: Todo es mentira. Esa es la verdad", afirmaba rotunda en un momento que ya es historia de la televisión.

Sin embargo, ni el comunicado del programa, ni el que llegó a emitir la propia discográfica de Ricky Martin, explicando que llevaba meses sin viajar a España, sirvieron para evitar que incluso la policía y la Fiscalía del Menor llegaran a investigar el asunto. De hecho, Antena 3 tuvo incluso que enviar la cinta con todo el programa grabado a los juzgados y organizar un visionado con medios de comunicación para demostrar que aquello era falso.

Basado en hechos (i)rreales

¿De qué tipo de mente podría haber surgido la historia de un encuentro íntimo interespecies, en pleno directo del programa de mayor audiencia de la televisión y con Ricky Martin encerrado en un armario y como espectador, muy a su pesar, de primera fila? La respuesta quizá nunca la sabremos, pero lo cierto es que los ingredientes principales de este relato recuerdan considerablemente a ciertas leyendas urbanas que, desde hacía décadas, circulaban por Estados Unidos.

Varían los protagonistas (Ricky Martin es sustituido por amigos y familiares agazapados para una fiesta de cumpleaños sorpresa) y la 'delicia culinaria' (la mermelada deja paso a la mantequilla de cacahuete), pero la esencia suele ser la misma.

¿Qué dice Ricky Martin de todo esto?

Aunque el bulo se propagó a principios de 1999, Ricky Martin, que sí había estado en 'Sorpresa, sorpresa', pero cuando todavía lo presentaba Isabel Gemio, no habló de este asunto hasta el programa 'Buenafuente', en 2006. Allí aseguró que se enteró por primera vez del bulo durante ese viaje: "¿Qué pasa con la mermelada? Me dijeron algo de la mermelada", bromeaba para luego asegurar que "quiero conocer al perro" y después, ya más en serio, que todo aquello "no es verdad".