La entrevista de Iñaki Gabilondo a Miguel Bosé que "no valió de nada": "Lo mataban por la enfermedad peor vista, eras maricón o yonqui"

Tras el artículo de opinión que Beatriz Pottecher publicó en 'El Mundo' insinuando que Miguel Bosé estaba "agonizando en una unidad de cuidados intensivos de la capital" en el que se hacía referencia también al sida, los rumores sobre su enfermedad fueron en aumento. Incluso una emisora de radio llegó a anunciar en directo su muerte poco tiempo después, a pesar de que él mismo había desmentido los rumores sobre su presunta enfermedad en directo en la radio con Iñaki Gabilondo días antes. Sin embargo, Bosé estaba "vivito y coleando" y así pudo comprobarlo el periodista hablando con él mismo en persona.

El cantante de 'Amante bandido' quiso intervenir en su programa para desmentirlo todo y en él se mostraba muy enfadado con la prensa y con todos los que habían dado crédito y alas a estas habladurías infundadas. "¿No valió de nada esa entrevista?", pregunta Mamen Mendizábal al periodista en Anatomía de....

Pero no valió para nada

"Le valdría a la gente que no sabía nada y que pensó que estaba enfermo y luego se dio cuenta de que no, pero a la gente que había adoptado la postura de que Miguel, homosexual oculto, estaba enfermo de la 'enfermedad de moda' maldita, decían que él lo iba a negar. No hay forma de neutralizar eso", explica Gabilondo.

Todo fue "muy desagradable". "Todo se hacía con una intención muy fea. Encima, lo mataban por una enfermedad que en ese momento era la enfermedad peor vista, la que nadie podía reconocer, la que ya te ponía la etiqueta: o eras homosexual -maricón, como decían algunos- o eras un yonqui", relata Beatriz Cortázar, periodista de ABC en 1992.

