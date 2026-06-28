Los entresijos de la compra del Gobierno del Museo Thyssen, la mayor de la historia: así "se ahorró España 50 millones"

Aunque otros países interesados, finalmente, el Museo Thyssen se instaló en Madrid tras llegar a un acuerdo el barón Thyssen con el Gobierno de España. Estos son los entresijos de la mayor operación de arte de nuestro país.

Cuando Tita Cervera se casa con el barón Thyssen no solo recibe un apellido, sino también un estatus. "Con esta matrimonio Carmen Cervera entra en un mundo donde se codea de igual a igual con gente poderosa y de nivel económico de la élite", explica Concha Calleja, autora de la biografía no autorizada de Tita Cervera", que afirma que su matrimonio con el barón Thyssen marca "un antes y un después" en la vida de Tita.

Guillermo Solana, director artístico del Museo Nacional Thyssen desde 2005, explica que con él, Tita "conoce el mundo de las subastas y visita los museos" ya que el barón "era un entendido en arte y le explica muchas cosas". Y es que la familia Thyssen empezó a coleccionar arte con la generación anterior al barón y este, que heredó la fortuna, tenía como sueño crear un museo en el que su colección se pudiera apreciar.

"Desde el principio con lo que soñaban era con crear un gran museo y compraban de diferentes épocas y movimientos", explica Solana, que detalla que "no era una colección limitada a gustos personales sino que cubría toda la historia del arte para contarla en un museo". De hecho, su primer museo estaba en una de sus propiedades en Suiza, pero la ambición de los Thyssen siempre fue trasladar la colección a un museo principal.

No obstante, muchos países estaban interesados en ella, como Alemania o Gran Bretaña. Entonces, ¿cómo terminó en Madrid? "El barón valoró que el Gobierno español ofrecía la preservación de su nombre y su identidad", explica Solana, que destaca también la ubicación: frente al Museo del Prado. Además, cabe destaca que el barón pidió al Gobierno "una cantidad por debajo del valor real de la colección", 400 millones de dólares.

"Tita siempre cuenta una anécdota que cenando con Jorge de Semprún, este le dijo 350 millones y el barón le dijo, 'ok, le ha ahorrado a España 50 millones'", destaca Solana, que explica que, por esa negociación en una cena, la venta se quedo en 350 millones. Esta fue la mayor operación de arte de la historia de España.

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