El "depredador" proyecto de Gallardón que la baronesa Thyssen y los ecologistas frenaron: "Se cargaba 700 árboles"

Luciano Lavajos, jardinero del Ayuntamiento de Madrid, explica que Alberto Ruiz Gallardón quería con su proyecto, que Tita Cervera logró frenar con los ecologistas, "urbanizar todo, los árboles", al "faraón, le molestaban".

Tita Cervera, completamente vestida de blanco y con sombrero, se plantó en el Paseo del Prado para frenar delante de todos los medios de comunicación el proyecto del entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, de talar 600 árboles en el Paseo. Sus fotografías dieron la vuelta al mundo. Y es que Tita ya llevaba tiempo demostrando que a ella, los políticos tenían que tomársela muy en serio.

Luciano Lavajos, jardinero entonces del Ayuntamiento de Madrid, recuerda en este vídeo cómo se opuso a la tala y la implicación de la baronesa Thyssen "Tita fue un plus, Gallardón en aquel momento era imbatible, venía de una mayoría absoluta y nosotros nos sentíamos muy pequeñitos". Por eso, "que una persona tan mediática como Tita estuviera fue muy interesante", explica el jardinero, que destaca que, eso sí, hubo "contradicciones" ya que "hay clasismo de arriba y clasismo de abajo".

Pero Carmen Cervera tenía claro que quería salvar los árboles del Paseo del Prado y, si para eso tenía que enfrentarse al poder político, no tenia ningún problema. Aunque fuera al "faraón del PP", como llama Lavajos a Gallardón: "Tenía unas ansias de pasar a la posteridad que parecía que Madrid era suyo y que podía ahcer lo que le diera la gana".

El jardinero explica cómo era el plan especial para Recoletos de Gallardón: "El proyecto era muy depredador porque quería urbanizar todo y cambiar las aceras y los árboles le molestaban". "Se cargaba 700 árboles en la mejor arboleda de la ciudad y que, además, es bien de interés cultural", explica Luciano, que recuerda que "la mayor parte de la arboleda de Madrid en la guerra civil desapareció porque fueron tres inviernos y la gente tenía que cocinar y calentarse", pero, "esta zona se decidió que había que mantenerla y no cortarla".

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