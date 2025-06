'Currupipi', el tigre de Jesulín de Ubrique en Ambiciones: "En la España de los 90 había cosas ilegales pero divertidas"

Juan Sanguino recuerda cómo Jesulín de Ubrique crió a Currupipi, su tigre, como una mascota en Ambiciones. "No creo que eso fuera legal, pero en la España de los 90 había muchas cosas que no eran legales pero divertidas".

Jesulín consiguió reunir a casi 9.000 mujeres en la plaza de toros de Aranjuez en octubre de 1994 en lo que se convirtió en a corrida de toros más vista de la televisión. Irma Soriano, que retransmitió en 1994 para Antena 3 la histórica corrida de toros analiza cómo el matador de toros se convirtió en un éxito: "A Jesulín lo veían como un yerno perfecto, un primo o un amigo cojonudo, como un hombre campechano".

La periodista destaca que Jesulín estaba "loco por triunfar y sacar a su familia, que pasaba hambre": "Era una familia sencilla, que soñaba con la finca y el Mercedes". Por su parte, Mari Paz Vega, matadora de toros, recuerda que Jesulín "era provocador fuera de la plaza, pero ese carisma es lo que hacía que todo el mundo estuviera con él".

Por otro lado, Juan Sanguino, periodista de cultura pop, explica en el vídeo principal de esta noticia que Jesulín puso a su finca el nombre de "Ambiciones, por su primer toro". "Se acabó convirtiendo en lugar de peregrinación, a donde la gente iba como una romería: "Se ponían en la puerta y él saludaba". "Era maravillosamente hortera, barroca", detalla el periodista sobre la finca, de la que Jesulín "contaba que la habitación más pequeña era la suya".

Incluso, Irma Soriano y Juan Sanguino recuerda cómo el matador de toros tenía de mascota a un tigre llamado 'Currupipi'. "No creo que eso fuera legal, pero en la España de los 90 había muchas cosas que no eran legales pero divertidas", afirma Sanguino, que destaca que "no puedes regalarle un tigre a cualquier persona": "Imagínate la combinación de Jesulín, que era un tío sin vergüenza que se ponía a ligar con la reportera, que además te llevaba a la jaula de Currupipi, te hacía el reportaje".

