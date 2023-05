El controlador aéreo Rafael Soler ha explicado en 'Anatomía de...' que AENA les tendió "una trampa" para poder culparles a ellos del cierre del espacio aéreo. En concreto, ha asegurado que ellos planificaron todo lo que sucedería haciéndoles firmar un documento en el que declaraban que estaban enfermos.

"Si un compañero me dice que lo firme porque eso me protege, ¿cómo no lo voy a firmar?", ha indicado Rafael Soler. Una acusación a la que ha respondido de forma tajante Juan Ignacio Lema.

"¿Cómo pueden 130 personas caer como corderitos en una trampa de AENA?", ha preguntado el exdirector de AENA asegurando que él nunca firmaría unos documentos si piensa que la empresa le está tendiendo una trampa. "Si realmente no estaban enfermos, ¿cómo han firmado?", ha indicado.