La anécdota de Miguel Bosé que retrataba el "miedo" de la sociedad a ser contagiada por sida: "Tendríamos que acostarnos, ¡imbécil!"

"Fue un punto trascendental en la historia del sida en España y Mercedes Milá le hizo un beneficio a esta sociedad como probablemente nunca se lo hemos reconocido", señala Luis Buzón en este fragmento, médico experto en sida del hospital Ramón y Cajal, que acudió en 1992 al programa 'Queremos saber' de Mercedes Milá donde Miguel Bosé reapareció para desmentir su propia muerte.

Aquel 17 de noviembre, el artista 'resucitó' en directo, expresando todo su "cabreo" y hablando "sin tapujos" sobre el sida y el miedo de la sociedad al contagio."¿Has sentido rechazo? ¿Has sentido tener la enfermedad incluso sin tenerla?", le preguntó en aquel entonces Milá, a lo que Bosé contestó con una anécdota.

"Se me sentó un señor en el avión, y cuando me reconoció, se quedó mirando, recogió sus papeles y se cambió de sitio. ¡Es muy fuerte! Quizás tenía miedo de un supuesto contagio, ¡imbécil! Y esas cosas no se contagian así, eso es desinformación, ¡tendríamos que acostarnos! ¡Idiota! Y eso hay muy pocas probabilidades de que pase", dijo tajante.

Tras escuchar la anécdota, Mamen Mendizábal habla de "la realidad de los enfermos de sida" con el médico, quien confiesa que "Bosé reflejó muy bien, y en muchos aspectos, cómo vivían los pacientes".

Miedo a tocar, besar, estar, vivir... "Era el miedo a las relaciones, a los utensilios de cocina, era el miedo a la vida, al día a día, a la saliva... ¡Eso era otro caballo de batalla!", cuenta el médico, asegurando que "debajo de todos esos miedos", para él tomaba peso otra palabra: la soledad. "Lo que ahí quedaba era un individuo solo enfrentándose a lo que probablemente le iba a matar".

