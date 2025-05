Esto le dijo Miguel Bosé a Mercedes Milá cuando le llamó para ver si seguía vivo tras la noticia de su muerte

Cuando en 1992 anunciaron la muerte de Miguel Bosé por radio, Mercedes Milá llamó a su amigo: "Dije, 'Miguel, no puede ser que seas tú, júramelo' y me dijo que sí que era él y que no pasaba nada".

El 16 de octubre de 1992 los locutores de 'Cadena Ibérica' no dudaron en anunciar hasta la hora y el lugar de la muerte de Miguel Bosé. Desde hacía años los rumores acosaban al artista, los primeros apuntaban a que Miguel Bosé estaba enfermo y, más tarde, empezaron a hablar del sida. Y es que todas las semanas la salud de Bosé protagonizaba las portadas del momento.

Así contó el periodista Juan Maya en la radio cómo se había enterado: "La noticia me ha llegado a mí, me la facilitaba un taxista amigo que había llevado a un celador que le había confirmado que Miguel Bosé estaba ingresado en el Ramón y Cajal bajo otro nombre, no el suyo, en la planta cero y que había fallecido".

Mamen Mendizábal recuerda con periodistas del momento, como Mercedes Milá, Iñaki Gabilondo o Beatriz Cortázar. "Era un punto morboso, me voy a atrever a decir lo que nadie se atreve a decir, que está enfermo, muy cerca de la muerte", recuerda Mercedes Milá, que destaca cómo "el que tenía esa información en la radio la soltaba con mucho gusto".

Además, Mercedes Milá confiesa que a ella "lograron" asustarla de verdad: "Hasta ese momento eran tonterías, pero en ese momento te preguntas, '¿y por qué no va a haber muerto? Puede ser que sí'". "Le llamé y cuando escuché su voz me eché a llorar", reconoce Mercedes Milá, que desvela al conversación que tuvo con Miguel Bosé: "Dije, 'Miguel, no puede ser que seas tú, júramelo' y me dijo que sí que era él y que no pasaba nada".

