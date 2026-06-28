"Aguirre y Tita Cervera se usaban mutuamente": la guerra de Esperanza Aguirre y Gallardón que benefició a los ecologistas

Miguel Sebastián, candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid entonces, recuerda cómo Esperanza Aguirre se puso en contra del proyecto de Gallardón para talar árboles en el Prado: "Era una guerra personal y de ambición politica".

La baronesa Thyssen se alió con Ecologistas en Acción para frenar el proyecto del entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, de talar los árboles del Paseo del Prado. Pero, el grupo de ecologistas y la baronesa, sin saberlo, se metieron en medio de uno de los enfrentamientos más sonados de la política del momento: el de Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, y Alberto Ruiz-Gallardón.

Miguel Sebastián, candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid en esa época, explica que el enfrentamiento entre Aguirre y Gallardón "era una guerra personal y de ambición politica": "Claramente, Gallardón aspiraba a la presidencia del Gobierno y ella se contentaba con la Comunidad de Madrid, pero quería impedir la llegada de él a Moncloa". De ahí también, que Tita Cervera confirmara ante los medios que Esperanza Aguirre le había prometido que "no se iba a talar ningún árbol", contrario al proyecto de Gallardón.

Pero, ¿Tita estaba manifestándose políticamente? "Claramente, no a favor del PSOE, sino en contra de Gallardón y, por tanto, a favor de Aguirre". "A mí Aguirre me decía que era muy blando con Gallardón y me decía que le diera más, que no le daba nada", confiesa Miguel Sebastián, que destaca que, "claramente, habia una guerra entre los dos": "Nosotros (el PSOE) tratábamos de aprovecharnos".

"Tita y Esperanza Aguirre se utilizaban mutuamente en sus respectivas batallas políticas", afirma, por su lado, Guillermo Solana, director artístico del Museo Nacional Thyssen desde 2005. Finalmente, la estrategia funcionó, y Gallardón comunicó que paraba durante seis meses el proyecto.

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