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"Alucino pepinillos": Alberto Chicote está tramando algo en laSexta

¿Qué está tramando Alberto Chicote en laSexta? Prepárate para descubrir al exitoso chef como nunca le habías visto.

"Alucino pepinillos": Alberto Chicote está tramando algo en laSexta

Prepárate para descubrir a Alberto Chicote como nunca antes le habías visto. ¿Qué estará tramando el exitoso chef en laSexta? Y es que el presentador de programas tan exitosos como Batalla de restaurantes o Pesadilla en la cocina nunca deja de sorprender.

En este vídeo puedes ver cómo aparece gateando por unos conductos de ventilación hasta que, finalmente, sale por el techo de una cocina y exclama su famosa frase: "Alucino pepinillos".

¿Qué estará tramando? Descúbrelo muy pronto, en laSexta.

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