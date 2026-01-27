Los mejores platos tradicionales de España según Alberto Chicote

¿Quién tiene el mejor cocido montañés? ¿La mejor paella? ¿Los mejores callos a la madrileña? Repasamos el top 10 de favoritos de Alberto Chicote, en Batalla de restaurantes.

Alberto Chicote ha puesto el broche final a una nueva temporada de Batalla de restaurantes, el programa en el que ha recorrido distintos puntos de España en busca de los establecimientos que mejor elaboran los platos más representativos de la gastronomía tradicional.

Cocidos, guisos, tapas, empanadas, arroces o recetas marineras han protagonizado un viaje culinario que ha dejado un listado de ganadores por ciudades como Sevilla, Granada, Madrid, Cuenca, San Sebastián o Salamanca. A continuación, repasamos los restaurantes que se han alzado como los mejores en cada destino según la valoración del chef.

Tarragona: Salioli, el mejor suquet de pescado

El punto de partida del programa fue Tarragona, donde Chicote visitó cuatro restaurantes especializados en suquet de pescado. El mejor valorado fue Salioli, en Creixell, dirigido por Adrián Gómez, que se impuso con claridad al resto al obtener una puntuación de 9.

El chef destacó la "cocina honesta" del local, así como una propuesta personal y un ambiente cuidado. Adrián Gómez trabaja sin descanso para posicionar el restaurante familiar como una referencia, apostando por una oferta que refleja fielmente su manera de entender la cocina.

Cantabria: El Mesón San Cipriano, el mejor cocido montañés

En Cantabria, el cocido montañés fue el plato a examen. El Mesón San Cipriano, en Mazcuerras, regentado por Emilio Carral, se llevó la mejor valoración con un sólido 8. Chicote calificó el establecimiento como un restaurante "de categoría" y destacó la calidad de su cocido, que el propio dueño llegó a definir como "de orgasmo".

Aunque el chef señaló aspectos a mejorar, como la cocción del compango, subrayó el tesón de Emilio y su capacidad de evolución. En contraste, Chicote apuntó que en otros locales visitados "a veces se pone más el foco en lo que no se sabe hacer que en las oportunidades de mejora".

Así es Mesón San Cipriano, el restaurante favorito de Alberto Chicote en Cantabria con un cocido de "orgasmo"

Granada: Bos Taurus, las mejores habitas con jamón

En Granada, Bos Taurus, de Aitor Pozuelo, fue el claro vencedor con un 9, muy por encima del resto de participantes: Pureza 90 (5), Irreverente (5) y Al-Zahara (3). El restaurante destacó por una ejecución sobresaliente de las habitas con jamón, convirtiéndose en el mejor valorado de la categoría.

Salamanca: empate en el mejor tostón

La competición estuvo más ajustada en Salamanca, donde el premio al mejor tostón se repartió entre Casa Romo, de Antonio Romo, y De la Dehesa a su Mesa, de Manuela Ciobanu, ambos con una puntuación de 6.

San Sebastián: la mejor merluza

En el País Vasco, el veredicto también estuvo muy igualado. Batalla de restaurantes viajó a San Sebastián, y allí Aldaba, de Fernando Luis del Río, y Haizea Jatetxea, de Laureano Robles, empataron con un 7.

Chicote definió Aldaba como "un viaje en el tiempo para disfrutar de la cocina de siempre", aunque señaló pequeños fallos de cocción. Sobre Haizea, apuntó que "la carta promete mucho, pero algunos platos se quedan a mitad de camino".

Madrid: El Pedrusco de Aldealcorvo, los mejores callos

En Madrid hubo un ganador claro. El Pedrusco de Aldealcorvo, de Gonzalo de Pedro, se impuso con un 8 gracias a sus callos a la madrileña, que convencieron plenamente al chef. Según Chicote, ambos hermanos "defienden una tradición heredada" dándole la vuelta a una cocina que respira entorno a un horno de leña y que lo conservan como corazón de su local.

Así es El Pedrusco de Aldealcorvo, el local con los mejores callos madrileños que logra la mejor nota de Alberto Chicote

Sevilla: empate en la mejor tapa

En Sevilla, Deleite, de Estanis del Olmo, y Pan y Circo, de Kike Domínguez, empataron con un 5. Chicote valoró la propuesta moderna de Deleite, aunque señaló que "nada termina de destacar como propio". "La mejor cocina que he encontrado en Batalla de restaurantes debería dar para mucho más", confesó Chicote.

Sobre Pan y Circo, lo definió como "una galería de arte y gastronomía" en la que algunos platos convencen más que otros.

Pontevedra: Taberna A Ruda, la mejor empanada gallega

En Pontevedra, Taberna A Ruda, de Rubén Outeda, obtuvo un 7 por su empanada gallega. El chef destacó la transformación del antiguo furancho en un restaurante donde se ofrece "buen producto, tocado lo justo y sin riesgos": "Un restaurante donde lo que te dan es lo que esperas".

Chicote apuntó que "solo falta profesionalizar" algunos procesos para seguir creciendo.

Cuenca: empate en el mejor morteruelo

En Cuenca, Los sueños de El Quixote, de Agustín, y Casa Palacio Uclés, de Domingo Sánchez, empataron con un 5 a la hora de terminar el mejor morteruelo de la zona.

Aunque ninguno terminó de emocionar al chef, Chicote valoró la trayectoria y la pasión de ambos cocineros, recomendando revisar recetas y ejecuciones para lograr mayor impacto.

Los sueños de El Quixote son los sueños de Agustín, un restaurante donde pretende plasmar toda una vida pasada en diferentes cocinas y dedicada al oficio. Por el otro lado, Domingo es el ejemplo de un profesional hecho a sí mismo, en constante evolución y enamorado de su trabajo y su local.

Valencia: La Dehesa El Saler, la mejor paella

El recorrido terminó en Valencia, con la paella, con 'garrofó' y 'bajoqueta', como protagonista. La mejor fue la de La Dehesa El Saler, de Alfonso Montilla, que obtuvo un 7, por delante de La Cala Queralt (5), La Nova Tauleta (4) y Mikkonos Beach Club (3).

'La Dehesa El Saler' es un restaurante a pie de playa, con una ubicación envidiable, que acaba de iniciar un nuevo reto. Para Chicote, todavía falta "afinar su propuesta", así como la "elaboración de sus recetas". La paella destacó por ser "una muy buena preparación", a pesar de que al dueño se le olvidó añadir garrofón durante su concurso.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.