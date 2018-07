¿Quién pone ‘perracas’ a nuestras famosas?

'DILF'

Claudina se desplaza a los premios solidarios ‘Mia’ para preguntarle a las famosas por hombres DILF o no DILF (Daddy, I like to fuck), es decir, si se los llevan al catre o no los tocan ni con un palo. David Hasselhoff, Bertín Osborne, Aitor Ocio, Hugh Grant y Robbie Williams luchan por ser el favorito de las féminas. ¿Quién ganará?