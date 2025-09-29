Zaida Cantera, tajante tras hablar Ayuso de "manada" de menores migrantes: "Estas palabras son de un racismo y de una deshumanización..."

La analista responde de forma contundente en este vídeo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que en una entrevista ha criminalizado a los menores migrantes: "Mienten sobre su edad y procedencia y van dando vueltas por Europa, los ves en manadas", ha dicho Ayuso.

En una entrevista en Telecinco, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criminalizado a los menores migrantes: "Mienten sobre su edad y procedencia y van dando vueltas por Europa, los ves en manadas", ha asegurado, añadiendo a su vez que se está "pervirtiendo el sistema" con la inmigración ilegal en España y con "un montón de personas" en el país que "deambulan por las calles sin oficio ni beneficio".

La reacción de Zaida Cantera, ex vicepresidenta de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, a estas declaraciones ha sido contundente: "Es racista lo que está diciendo. Es de un racismo y de una deshumanización de las personas que llega al escándalo de la II Guerra Mundial de los nazis. No nos equivoquemos, estas palabras que está diciendo esta señora son completamente reprobables y reprochables".

Primero, subraya Cantera, te está hablando de la palabra 'manada', que todo el mundo sabe en España el significado que tiene, y segundo, está diferenciando a los migrantes: "Esta señora, igual que Feijóo, lo que te está diciendo es que si una persona es musulmana y negra, por nuestras fronteras no va a entrar y si no habla español, tampoco. Pero claro, no te dice nada de los migrantes que tenemos en el Barrio de Salamanca de Madrid o en Marbella que llevan 'rolex' y te roban más todavía".

"Un poquito de respeto a las personas porque la mayoría de ellos, si no la totalidad, vienen aquí a trabajar y ayudan en la mejora económica de España", afirma la analista, señalando como prueba hechos más que evidentes: "¿Quién recoge a nuestros hijos en los colegios en muchos casos? ¿Quiénes están cuidando a nuestros mayores? ¿Quién está recogiendo la cosecha de nuestros campos?".

Por último, indica Cantera la necesidad de regularizar a los migrantes, porque "lo que no se puede tener es a 500.000 personas que están trabajando y aportando a la economía española en una situación que es el limbo, pero ¿esto de decir que andaban en manadas? Esta señora no ha viajado en su vida por Europa (...) Lo que está haciendo es populismo barato", remata Cantera.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.