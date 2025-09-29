Elma Saiz desmonta los bulos del plan migratorio de Feijóo: "El 83% de los hogares que perciben el IMV son de nacionalidad española"

¿Qué ha dicho? La ministra de Inclusión critica la "cantinela" de PP y Vox difundiendo datos falsos sobre migración, que buscan "inocular en la sociedad que los migrantes vienen a cobrar una paguita del Estado".

La ministra de Inclusión, Elma Saiz, carga en Al Rojo Vivo contra "la cantinela" de PP y Vox contra los migrantes, una serie de "bulos" que buscan, según la ministra, "inocular en la sociedad que los migrantes vienen a cobrar una paguita del Estado". En una entrevista con Antonio García Ferreras, Saiz recuerda que el 83% de los hogares que perciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV) son "de nacionalidad española".

Además, para acceder a esta ayuda se precisa haber sido residente durante más de un año en nuestro país, así como un trabajo de ese mismo periodo. Para Saiz, los migrantes son "un aporte importante para el Estado del Bienestar", defendiendo con énfasis que quien comete un delito "es un delincuente, no es un migrante".

"Contra el delincuente cae todo el peso de la ley en nuestro país", insiste Saiz, que añade que nuestro Código Penal "ya recoge las expulsiones" de migrantes en caso de multirreincidencia. "Muchos de los caminos como arraigos o visados requieren de no tener antecedentes penales. Por eso las propuestas del PP no son nuevas; si lo son es porque tienen un tufo a ultraderecha", agrega.

Para la ministra, los populares hablan de un "descontrol migratorio que no se ajusta a la realidad": "Hacen una serie de propuestas que no se ajustan a la realidad y un análisis cero riguroso que alimentan los bulos y la desinformación".

