Zaida Cantera, tajante tras declarar Zapatero en el Senado: "Estamos cansados de lo bocazas que es Feijóo y de esta oposición tan dañina del PP"

Zaida Cantera critica a los populares por haber llamado al expresidente del Gobierno a declarar en la comisión de investigación del Senado sin ninguna prueba, solo basándose en bulos publicados. En el vídeo, los detalles.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha comparecido este lunes ante la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado para responder sobre su presunta vinculación con el rescate público de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra, aprobado por el Consejo de Ministros en marzo de 2021. Zapatero ha sido así de tajante cuando le han preguntado si había facilitado el rescate a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia: "No, en absoluto".

Zaida Cantera se muestra muy crítica con que el expresidente haya sido llamado a declarar por el PP, en la Cámara Alta, y así lo expresa en Al Rojo Vivo: "Estamos cansados de lo bocazas que es Feijóo y de lo que esta oposición tan dañina que está llevando a cabo el PP. Han llamado a un expresidente del Gobierno sin ninguna prueba, basándose en bulos publicados. No han mostrado ninguna prueba en ninguna de las preguntas que le han hecho".

En cambio, subraya Cantera, el señor Zapatero ha mostrado las contrapartidas de todas las preguntas que se le han hecho. También critica Cantera la utilización que se hace de estas comisiones de investigación y, para finalizar, recuerda: "El señor Zapatero no está en ningún consejo de ninguna petrolera ni ha vendido a los fondos buitres ningún tipo de pisos de vivienda oficial, ni ha gestionado residencias con 7291 muertos". "Ya está bien", clama y remata la analista.