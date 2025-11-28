Ahora

Zaida Cantera, tras la entrada en prisión de Ábalos y Koldo: "Cuidado con lo que digan ahora porque han lanzado muchos bulos"

Zaida Cantera hace una primera valoración, en Al Rojo Vivo, acerca de lo que supone la entrada en prisión de José Luis Ábalos y del que fuera su asesor, Koldo García. En el vídeo, los detalles.

Zaida Cantera

El juez Leopoldo Puente decretó este jueves prisión provisional y sin fianza para José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García; la Fiscalía pide además para ellos 24 y 19 años de cárcel, respectivamente.

De momento, el PSOE y el Gobierno defienden en público que han actuado "desde el primer minuto" contra el exministro, pero en privado admiten que la imagen de Ábalos entrando en Soto del Real es un golpe duro para ellos.

"El PSOE tiene que hacer un reseteo de toda la situación y hacer un análisis bastante profundo", asegura en Al Rojo Vivo Zaida Cantera, ex vicepresidenta de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, quien apunta también que hay que tener "mucho cuidado" con lo que puedan decir Ábalos y Koldo: "Ya hemos visto cómo se han lanzado bulos y precisamente ahora puede ser que disparen por venganza".

Por otro lado, Cantera quiere destacar el "precedente" que sienta el juez Leopoldo Puente al mandar a un diputado del Congreso a prisión: "Esto afecta directamente a la democracia y a lo que son las mayorías en el Congreso; no sé si está suficientemente justificado que ahora sí haya riesgo de fuga y antes no", concluye.

