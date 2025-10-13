Ahora

Zaida Cantera, a los "energúmenos" que se ponen a silbar en el 12-O: "No es una fiesta de la derecha, sino de todos los españoles"

Para la analista, faltar a esta celebración "es un insulto a todos los españoles" y manifiesta que "es un día que deberíamos disfrutar todos, nos sintamos más o menos identificados, porque formamos parte de una sociedad democrática".

En Al Rojo Vivo, la ex diputada Zaida Cantera ha criticado los silbidos y gritos dirigidos al presidente del Gobierno durante el desfile del Día de la Hispanidad. "La patrimonialización de los energúmenos que se ponen a pitar a un presidente del Gobierno —me da igual que fuera Pedro Sánchez o Feijóo— es inaceptable. Esta no es una fiesta de las derechas ni de las izquierdas, es la fiesta de todos los españoles, coincidamos o no ideológicamente", ha subrayado.

Cantera ha considerado que faltar a esta celebración "es un insulto a todos los españoles", pero especialmente "a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, quienes se juegan la vida en desastres naturales, en misiones internacionales o en defensa de nuestros intereses".

Por último, ha llamado a reivindicar el espíritu de unidad de la jornada: "Es un día que deberíamos disfrutar todos, nos sintamos más o menos identificados, porque formamos parte de una sociedad democrática. Y desde la democracia debemos cambiar lo que queramos cambiar".

