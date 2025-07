Zaida Cantera, sobre la dimisión del comisionado de la DANA: "En este país hay titulitis, se piden títulos donde no hacen falta y no se revisan donde sí"

En Al Rojo Vivo, Zaida Cantera advierte que dimitir por hechos deshonrosos no es un acto honorable, sino una cuestión de integridad, y reclama mecanismos como los de otros países para revisar sistemáticamente los títulos académicos.

Zaida Cantera ha profundizado en Al Rojo Vivo sobre la dimisión del comisionado, a raíz de las acusaciones por la presunta falsificación de su titulación. "Si es cierta la afirmación de que has estado desempeñando un puesto que requería una titulación determinada, y has presentado un título que no se corresponde o que está falsificado, o presenta algún tipo de irregularidad, lo que tienes que hacer es dimitir".

Cantera subraya además que dimitir no es un acto honorable cuando se produce por hechos deshonrosos: "Dimitir no es dejar el listón muy alto cuando las razones por las que dimites tienen que ver con la falta de integridad".

También ha puesto el foco en un problema estructural que afecta al ámbito laboral español: la excesiva obsesión por los títulos académicos. Según Cantera, esta "titulitis" ha generado un sistema incoherente, donde en algunos puestos se exigen titulaciones que no son necesarias, mientras que en otros donde sí lo serían, no se comprueban ni se revisan adecuadamente.

En este sentido, ha propuesto seguir el ejemplo de otros países e implementar mecanismos eficaces de verificación de titulaciones académicas: "Deberíamos establecer procedimientos similares a los de otros países, que permitan la revisión sistemática de los títulos que se presentan para acceder a determinados cargos públicos o responsabilidades profesionales".