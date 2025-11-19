Zaida Cantera, angustiada tras revelar que alertó al PSOE sobre Santos Cerdán: "No es la primera vez que, al decir la verdad, sufro represalias"

El nuevo informe de la UCO implica a Santos Cerdán como presunto "enlace" entre Acciona y el Ministerio de Transportes en el amaño de obra pública. Zaida Cantera, que avisó al PSOE meses antes, se quiebra: "Es una decepción para la democracia y para quienes trabajamos honradamente".

El nuevo informe de la UCO que implica a Santos Cerdán —y que lo sitúa como supuesto "enlace" entre Acciona y el Ministerio de Transportes en el presunto amaño de obra pública— ha reabierto también la cuestión de los indicios que, según ha revelado, Zaida Cantera trasladó al PSOE meses antes de que saliera a la luz el primer informe policial contra él.

Al abordar este asunto, Cantera se quiebra en Al Rojo Vivo: "Hay que hacer una reflexión, no solo dentro de los partidos políticos, sino también como sociedad. Esto es recurrente, es sistémico y es demoledor para la democracia. No me siento satisfecha por lo que ha salido hoy, aunque alguien pueda decirme 'tenías razón'. Al final, es una decepción para la democracia, para quienes somos socialistas y hemos trabajado honradamente por nuestros valores y principios. Es devastador que haya personajes así, dos o tres, junto con sus entornos, que se lucren utilizando las siglas del PSOE —o de cualquier partido— en beneficio propio".

Cantera explica que lo ocurrido le genera rabia y angustia: "Esto me afectó personalmente y también a mi familia, con represalias. Y, por desgracia, no es la primera vez en mi vida que me ocurre por decir la verdad".

Entonces cita a Sabina: "Que la valentía no sea costosa y que la cobardía no valga la pena". Y concluye: "Seguimos en una sociedad en la que decir la verdad todavía sale caro. Que me salga caro a mí no me preocupa; que le salga caro a mi familia, sí".

