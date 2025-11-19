Zaida Cantera avisó a personas del PSOE sobre Santos Cerdán: "Mostraron incredulidad y me dijeron que mis fuentes no eran fiables"

Tras un nuevo informe de la UCO sobre Santos Cerdán, Zaida Cantera revela cómo le transmitió a "algunas personas del partido" la información que sabía sobre el que fuera secretario de Organización del PSOE. En el vídeo , su confesión.

Zaida Cantera fue una de las personas que avisó al PSOE sobre Santos Cerdán meses antes de que saliera el primer informe de la UCO contra el que fuera secretario de Organización del PSOE, el pasado mes de junio. Este martes, se ha publicado otro informe sobre sus presuntas mordidas.

"Yo no tenía ninguna prueba, ya lo he dicho más de una vez, pero me habían tcomunicado algunas cuestiones y así se las transmití a determinadas personas de dentro del partido del Congreso de los Diputados", confiesa Cantera. "No fuiste la única", le espeta Antonio García Ferreras.

Sin embargo, cuando Cantera traslada este aviso, esas personas no se creían dichas informaciones: "Me transmitían incredulidad y me decían que mis fuentes no eran fiables y que lo que buscaban era hacer caer al Gobierno", explica Cantera, matizando que "en ningún momento, el informe de la UCO nombra al PSOE ni a Sánchez". En el vídeo podemos escuchar completa esta revelación.

