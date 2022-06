Las elecciones en Andalucía (y antes el estallido de la guerra en Ucrania) han obligado a Yolanda Díaz a retrasar el inicio de su nuevo proyecto político. Una iniciativa que arrancará con un proceso de escucha y para la que ya hay fecha: el próximo 8 de julio en Madrid.

Así lo ha comunicado la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno en Al Rojo Vivo, tras informar de ello a los grupos políticos de izquierdas de nuestro país. Díaz ha confirmado que ese mismo día habrá un acto público de 'Sumar', el nombre elegido para la asociación que encarrilará este proceso de escucha. Participarán en él "mucha gente" y ella explicará qué es lo que quieren hacer.

La fecha no es banal: "Esa es la semana del Orgullo, de la diversidad, de la alegría, de un nuevo país que es moderno, joven, ecológico, feminista, inclusivo y que no mira para atrás nunca", ha explicado la ministra, que se ha dicho "contenta" e "ilusionada" por este proyecto.

Este acto será el pistoletazo de salida a una gira que Díaz prevé hacer por España con sus propios recursos y que durará hasta diciembre. "Me vais a ver en toda España, de norte a sur, de este a oeste, en pequeños y grandes pueblos". Y todo ello sin dejar de cumplir con sus obligaciones al frente del Ministerio, como afirmaba en una entrevista en El Objetivo: "Soy muy exigente con el trabajo y no tengan duda de que seguiré cumpliendo con mis obligaciones".

Sobre 'Sumar', Díaz contaba hace unos días que han hecho "una asociación para emprender el proceso de escucha con el que conformar un mundo de ideas para proyectar un país diferente". Aunque insistió en que 'Sumar' no es el nombre de su proyecto político ni, de momento, el nombre que se usará para concurrir a unas futuras elecciones: "Los partidos son imprescindibles y ya llegaremos a ello. [...] Me comprometo, en cuanto acabe el proceso de escucha, a tomar una decisión que no será mía, será colectiva".

Yolanda Díaz ya venía avanzando que en su iniciativa podrá haber partidos políticos y todas las siglas "si así lo desean", porque para ella "es importante que las formaciones políticas se den la mano". "Quiero sumar con todo el mundo. [..] Quiero que esté toda la militancia y jamás voy a excluir a nadie", ha contado al hacer el anuncio.

Pero las formaciones políticas, avisa, no serán el centro: "Los partidos tendrán que estar pero no serán el ser (de este nuevo proyecto político). Creo que con eso lo digo todo", matizaba en la entrevista.

Ahora, la vicepresidenta segunda reitera que lo relevante es hablar de ideas y proyectos para dirimir "qué necesita la sociedad española del siglo XXI", siendo la ciudadanía la protagonista de este proyecto para un nuevo país la próxima década. Como avance de lo que será este viaje por todo el país, Díaz avanza que ella hablará poco y dejará paso a especialistas en materias como Sanidad, impuestos, energía, Europa o política internacional. "Vamos a mezclar especialistas en muchas materias y yo iré escuchado por todo el país a diferentes colectivos".