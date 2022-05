'Sumar'. Es el nombre elegido para la asociación que servirá como instrumento a Yolanda Díaz para organizar su proceso de escucha, que la vicepresidenta segunda tiene previsto iniciar después de las elecciones de Andalucía.

Fuentes consultadas por laSexta apuntan no obstante que no es una plataforma ni un partido político para presentarse a las elecciones, una decisión que no está tomada y que, en todo caso, será colectiva. Para tomarla, indican, se contará con la opinión de mucha gente.

Precisamente, la ministra viene incidiendo en esa palabra, "sumar", que ha repetido en numerosas ocasiones en los últimos tiempos. Así lo hizo recientemente en una entrevista en El Objetivo donde apostó por "sumar gentes, sumar diversidades, sumar proyectos".

"En ese verbo 'sumar', yo voy a estar", aseguró, tal y como puede verse en el vídeo bajo estas líneas, en el que Díaz asimismo indicaba que tomaría una decisión sobre su futuro político antes de final de año.

La semana pasada, la ministra ya indicó que comenzaría la fase de escucha a lo largo y ancho del país para crear un nuevo proyecto político "seguramente tras las elecciones en Andalucía".