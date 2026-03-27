Yago Rodríguez señala que "EEUU está preparando una inclusión terrestre": "No puede tomar Irán pero se abren varias opciones como atacar la isla de Jarg"

Trump se plantea enviar 10.000 soldados más a Oriente Medio tras prorrogar su ultimátum a Irán. ¿Se está preparando EEUU para una operación terrestre? El analista internacional Yago Rodríguez, director de 'The Política Room', lo analiza en este vídeo.

Trump se plantea enviar 10.000 soldados más a Oriente Medio tras prorrogar su ultimátum a Irán. Por su lado, según 'The Wall Street Journal', Irán no habría pedido una pausa de diez días en los ataques de EEUU e Israel en sus infraestructuras energéticas y todavía tiene pendiente dar una respuesta al plan de 15 puntos que el mandatario envió al régimen iraní para poner fin al conflicto.

¿Se está preparando Estados Unidos para una operación especial? El analista internacional Yago Rodríguez, director de 'The Política Room', asegura que "EEUU está acumulando tal cantidad de fuerza que es evidente que se están preparando para realizar una incursión terrestre".

Es cierto, señala el analista que "con esto no puedes tratar de tomar Irán" pero, "sí se abren varias opciones". Por ejemplo, "se te abre la opción de lanzar una incursión sobre la costa litoral del estrecho de Ormuz, se te abre la opción de atacar la isla de Jarg y se te abre la opción de apoyar una campaña militar de las guerrillas kurdas iraníes que están totalmente pertrechados y preparadas para atacar en la frontera (solo están esperando a recibir una luz verde política en una dirección en la que Israel está empujando)".

Y por último, destaca Rodríguez, podrían estar movilizadas todas esas fuerzas más toda una serie de unidades de fuerzas especiales, que son básicamente muchas de las que participaron en la captura de Maduro, "para una gran operación especial que les lleve a intentar acceder al lugar en el que está soterrado, tras los bombardeos, el uranio enriquecido de Irán", concluye. En el vídeo podemos ver al detalle esta información, así como el análisis de Rodríguez.

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