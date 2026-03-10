Yago Rodríguez advierte de un nuevo movimiento de Israel y EEUU en Irán: "No tengo ninguna duda de que están preparando a los kurdos"

El analista advierte de que la guerra podría complicarse para Estados Unidos si Irán logra amenazar el estrecho de Ormuz. Además, sostiene que Washington e Israel podrían estar impulsando una insurgencia kurda dentro de Irán para prolongar el conflicto durante años.

Yago Rodríguez, director de 'The Political Room', advierte de que el conflicto en Irán podría complicarse para Estados Unidos si Irán demuestra que tiene capacidad para cerrar el estrecho de Ormuz. "Mientras los iraníes puedan bloquear ese paso estratégico, la guerra se puede volver mucho más compleja para Washington. Aún está por ver hasta qué punto pueden hacerlo y cuál es realmente la capacidad de Estados Unidos para impedirlo", explica en Al Rojo Vivo.

Rodríguez también sostiene que Estados Unidos e Israel podrían estar preparando el terreno para fomentar una insurgencia muy seria kurda dentro de Irán. "No solo se ha producido una llamada de Donald Trump al líder del partido kurdo PJAK, Jiri, sino también contactos con los líderes kurdos del Kurdistán iraquí. Además, el 22 de febrero —una semana antes de que comenzara la guerra— distintos grupos kurdos formaron una coalición con un mando conjunto para coordinar a las guerrillas kurdas dentro de Irán", señala.

Según el analista, las insurgencias pueden crecer con rapidez si cuentan con recursos externos. "Las insurgencias son como la levadura en el pan: cuando les añades dinero y armas, pueden expandirse muy rápido. Si además cuentan con apoyo aéreo y Estados Unidos logra neutralizar el riesgo de escalada en el estrecho de Ormuz mientras arma a estas guerrillas, el conflicto podría prolongarse dentro de Irán durante años. Y para Estados Unidos, mantener una guerra de ese tipo no sería especialmente costoso".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.