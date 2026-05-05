Yago Rodríguez advierte sobre el final de la guerra en Ucrania: "La guerra de Corea se acaba porque las partes se agotan tras años de guerra. Ojalá fuera el caso"

Mientras Moscú apaga redes móviles e internet en plena escalada de seguridad, el analista Yago Rodríguez revela la razón militar detrás de la medida: impedir que los drones ucranianos utilicen la infraestructura de telecomunicaciones rusa para orientarse y atacar.

El panorama en Rusia es cada vez más incierto. Comienza el apagón de la red móvil e internet en Moscú, al que se suma el bloqueo de las VPN. Hasta ahora, muchos rusos utilizaban estas herramientas, sobre todo para acceder a Telegram, que también ha sido restringido.

En principio, el Kremlin justifica estas medidas por motivos de seguridad: evitar ataques y dificultar que los drones ucranianos utilicen la señal móvil rusa. Sin embargo, todo apunta a una estrategia más amplia y sostenida en el tiempo para reforzar el control sobre internet en el país.

Sobre este escenario, el analista Yago Rodríguez apunta a la creciente obsesión de Vladimir Putin con un posible atentado contra su vida. No habla necesariamente de un golpe de Estado, pero sí del temor a un magnicidio en una fecha especialmente sensible: el próximo 9 de mayo, cuando, salvo cambios de última hora —o la aparición de un doble—, Putin volverá a situarse en el lugar donde todo el mundo espera encontrarle: la Red Square.

Rodríguez explica la lógica militar detrás del apagón de las comunicaciones: "Este tipo de armas, especialmente los drones modernos que vuelan a baja altura, utilizan las antenas de telefonía móvil como uno de los sistemas de referencia para orientarse. Por eso una de las técnicas defensivas más eficaces consiste, básicamente, en apagarlo todo".

La gran incógnita, sin embargo, sigue siendo cómo continuará una guerra que supera ya los cuatro años. Para Rodríguez, todavía existen ciertos límites que ambas partes, pese a todo, han tratado de no cruzar: "Es verdad que, al comienzo de la guerra, los rusos intentaron asesinar a Zelenski. Pero, dentro de ciertos límites, ambos bandos han evitado extender los ataques a las familias de los líderes o buscar una eliminación total del adversario político, como hemos visto en otros conflictos".

Aun así, no descarta que el desgaste acumulado pueda abrir la puerta a un desenlace inesperado: "Que la guerra termine a raíz de este agotamiento ya no parece imposible. A veces los conflictos no concluyen con una paz formal, sino porque las partes, simplemente, dejan de tener voluntad para seguir luchando. Así ocurrió tras la Korean War: no hubo un tratado de paz, sino un alto el fuego que terminó consolidándose con el paso del tiempo. Ojalá, aunque no soy especialmente optimista, ese pudiera ser también el caso de Ucrania".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.