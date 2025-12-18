El vaticinio de Yago Rodríguez sobre Trump: "Vamos a acabar viendo bombardeos sobre Venezuela si no hay una cesión del régimen"

El director de The Political Room ha analizado en Al Rojo Vivo la escalada de tensiones entre EEUU y Venezuela por los ataques estadounidenses contra supuestas narcolanchas en el Pacífico y en el Caribe.

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela continúa creciendo. Los ataques estadounidenses contra supuestas narcolanchas en el Pacífico y en el Caribe continúan mientras Nicolás Maduro tacha a Donald Trump de "guerrerista y colonialista" y pide una reunión urgente al Consejo de Seguridad de ONU tras el "bloqueo total" de los petroleros.

Yago Rodríguez ha analizado la situación en Al Rojo Vivo, indicando que el presidente de Estados Unidos ha venido anunciando una operación "de bloqueo naval parcial" capturando petroleros venezolanos.

En cuanto a qué ocurrirá, el director de The Political Room ha señalado que él cree que la presión que el Gobierno de Trump va a poner sobre Venezuela "va a seguir adelante".

"Vamos a acabar viendo bombardeos sobre la propia Venezuela si no se produce una cesión del régimen", ha asegurado, dejando claro que esa cesión "no parece estar cerca" de producirse.

