¿Van a seguir los de Trump con estas políticas radicales contra los migrantes? "No van a cambiar su agenda, es su ideología": el análisis de Roger Senserruch

"Seguramente cambiarán un poco las tácticas para intentar reducir esta clase de imágenes que se está viendo", asegura el politólogo Roger Senserrich, quien responde en Al Rojo Vivo a esta y a otras preguntas de Antonio García Ferreras. En el vídeo, los detalles.

Roger Senserrich, politólogo, analiza desde Connecticut (EEUU) la tensión que se vive en EEUU, especialmente desde las actuación de ICE en Minnesota. El presidente de los EEUU, Donald Trump, parece haber recogido cable y ha echado freno ante la brutalidad del ICE, no por convinción, sino porque la brutalidad de estos energúmenos estaba empezando a volverse en su contra.

"¿Ha podido Trump entender que van demasiado lejos y está suavizando la posición o es para tomar impulso?", le pregunta a Senserrich, el presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras. "Probablemente sea para tomar impulso", contesta el experto.

"Las protestas en Minneapolis, realmente, han hecho un daño político tremendo. Y la respuesta de la Administración a los dos asesinatos ha sido atroz: las mentiras tan descaradas...., hasta el punto que muchos políticos republicanos se han horrorizado y han criticado a Trump, algo que no sucede nunca. Y desde luego, esto ha sido un coste político considerable para el presidente", explica Senserrich.

Tanto es así que "muchos reporteros que dicen que hay cierta preocupación en la Casa Blanca de que estas estas imágenes y medidas están haciendo daño en las encuestas realmente está perdiendo apoyo en un tema que en teoría ellos consideran su fortaleza".

Pero, la Administración, asegura, no va a retroceder porque biológicamente este es el centro del Trump: "Este es un principio básico. Es lo que motiva a Trump. Lo que motiva a Miller, que es el primer ministro de facto en la administración", añade el profesiaonal, y a pesar de que la retórica se suavizó un poco, "las actuaciones sobre el terreno no lo están haciendo. No han retirado ni a ICE, ni la a Patrulla Fronteriza de Minneapolis o han intentado entrar en el consulado de Ecuador por la fuerza".

Es decir, "¿tú crees que la administración de Trump va a seguir adelante con estas políticas radicales tan brutales contra los inmigrantes?", le pregunta Ferreras. "Van a intentarlo. Desde luego", asegura el politólogo: "Seguramente cambiarán un poco las tácticas para intentar reducir esta clase de imágenes que se está viendo, ya que una de las grandes éxitos de las protestas en Minneapolis ha sido que los observadores, que la sociedad civil se ha organizado para filmar todo lo que sucede", aclara.

"No sabemos exactamente qué hará la Administración Trump ahora. Seguramente intentarán hacer las cosas de forma más discreta o intentarán que los observadores no puedan actuar. Pero desde luego no van a cambiar su agenda, porque esta es su ideología. Esto es lo que realmente creen que el país necesita. Y esto es lo que ellos dicen que prometieron cuando fueron elegidos", concluye.

