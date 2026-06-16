Vallín compara a Zapatero con "Jimmy Carter por el mundo": "Ese fue su modelo después de dejar la presidencia"

El periodista cree que la investigación sobre las supuestas joyas de Zapatero podría acabar muy lejos de su planteamiento inicial y reducirse a una cuestión fiscal menor, lejos de las acusaciones más graves, en su opinión.

Pedro Vallín cree que el caso de las joyas de José Luis Rodríguez Zapatero está dejando al descubierto una contradicción cada vez más evidente: mientras la pieza separada dedicada a esclarecer el origen de esos obsequios gana entidad propia, la acusación que dio origen a toda la investigación parece perder fuerza.

"Lo que estamos viendo es que, conforme la pieza de las joyas toma cuerpo y dimensión, mengua la pieza principal", resume.

A su juicio, el debate no puede reducirse a una elección táctica entre combatir la causa en el terreno procesal o en el penal. "La democracia es procedimiento. Básicamente, son formas", afirma. No se trata de un tecnicismo jurídico, sino de una garantía esencial del Estado de derecho. Por eso considera que las dudas sobre cómo obtuvo la UCO determinadas pruebas vinculadas al caso Plus Ultra son tan relevantes como el propio contenido de esas pruebas.

Vallín sostiene que esa erosión del relato inicial puede conducir a un desenlace muy distinto del que se llegó a anticipar. "Mi impresión es que, al final, esa fundación y liderazgo de una organización internacional de tráfico de influencias que el juez Calama atribuía a Zapatero se puede quedar en un delito fiscal por no haber declarado unas joyas", señala.

La distancia entre ambos escenarios resulta llamativa. Una investigación presentada como la posible desarticulación de una red internacional de influencias terminaría reducida a la eventual falta de declaración de unos obsequios recibidos por un expresidente. "Seguramente le regaló a alguien y no declaró", añade Vallín, en referencia a unas joyas que Zapatero habría recibido durante su actividad internacional.

Y es precisamente esa actividad la que, a juicio del periodista, ayuda a contextualizar el caso. Desde que abandonó La Moncloa, Zapatero ha desarrollado un papel de mediación y diplomacia informal en distintos escenarios internacionales. "Hacía de Jimmy Carter por el mundo", resume Vallín, evocando la figura del expresidente estadounidense que convirtió su etapa posterior a la Casa Blanca en una labor de interlocución y facilitación política.