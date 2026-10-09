Valdivia revela lo que dicen en privado los ministros del PSOE acerca del 29N: "Están en condiciones de ser la primera fuerza"

El periodista ha destacado que lo que ve en las encuestas es que "el PP no está subiendo lo que ellos esperaban", mientras que "el que está fuerte es Vox".

Antonio Ruiz Valdivia ha afirmado en Al Rojo Vivo que "en privado, todos los miembros del Consejo de Ministros en la cúpula de Ferraz dicen que están en condiciones de poder ser primera fuerza". Además, ha destacado que "el presidente del Gobierno, al que se le ha acusado mucho de dictador, ha decidido poner las urnas mucho antes de tiempo y que decidan los españoles".

"Lo que sí veo en las encuestas es que el Partido Popular no está subiendo lo que ellos esperaban y que el que está fuerte es Vox, por lo que podemos tener la posibilidad de que por primera vez la extrema derecha en democracia esté dentro del Gobierno", ha manifestado el periodista.

Por su parte, Gemma Robles, presidenta de 'Prensa Ibérica', ha comentado que "dice el presidente que el Parlamento no se parece al clamor de la calle", al tiempo que ha subrayado que "el problema es que no es el clamor de la calle el que vota, sino que vota el que clama en la calle y el que no clama; votan todos".

"Hay una mayoría que no está clamando y que puede estar pensando lo mismo que los que claman en la calle o lo contrario. Entonces, lo que dicen las encuestas en este momento no es precisamente que el siguiente Parlamento y las Cortes se van a parecer al clamor que tiene en la cabeza Sánchez de la calle. No es lo que dicen", ha apuntado.

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