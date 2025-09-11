Ahora

Valdivia, sobre la reducción de jornada: "El PP, Vox y Junts han demostrado que pesan más las presiones y llamadas de los empresarios que las necesidades de los trabajadores"

Valdivia ha analizado en Al Rojo Vivo el fracaso de la reducción de jornada en el Congreso y ha asegurado que el Gobierno no lo vive como derrota porque confía en aprobarla más adelante y considera que ya ha ganado el debate social.

En Al Rojo Vivo, el periodista Antonio Ruiz Valdivia ha analizado el revés a la reducción de jornada en el Congreso y ha subrayado que "no ha habido una sensación de derrota como en otras ocasiones en el Gobierno", porque, según ha dicho, "están convencidos de que volverán a aprobarla y de que el debate social lo tienen ganado".

Al ser consultado sobre si el PSOE ha dejado sola a Yolanda Díaz en la votación, Valdivia ha apuntado: "Le han dado manos libres para negociar, pero para el Gobierno en su conjunto es un fallo absoluto, porque va directamente a su electorado".

También ha remarcado que "PP, Vox y Junts han demostrado que han pesado más las llamadas y el alma de los empresarios que los intereses de los trabajadores".

Por último, ha respondido a las críticas del PP a Pedro Sánchez por ir al cine en vez de estar en la votación: "Ojalá Miguel Tellado leyera más a David Duque y La península de las casas vacías, o viera Las 13 Rosas, para no decir las barbaridades que pronunció este fin de semana sobre cavar la fosa del Gobierno".

