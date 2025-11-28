Valdivia: "La paradoja es que María Guardiola convoca elecciones para no depender de Vox y acabará formando gobierno con la extrema derecha"

El periodista recuerda además las palabras de Guardiola: "Ella mintió en directo a todos los españoles diciendo que nunca pactaría con homófobos, con machistas y con personas racistas; y vamos a ver un gobierno con tintes homófobos, machistas y racistas porque va a depender de Vox".

La candidata del Partido Popular en Extremadura, María Guardiola, volvería a presidir la Junta tras las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre, según el último barómetro preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). La encuesta, realizada esta misma semana, sitúa al PP como fuerza más votada con una horquilla de entre 25 y 29 escaños, una cifra prácticamente idéntica a los 28 diputados que obtuvo en los anteriores comicios. Aun así, el resultado sería insuficiente para alcanzar la mayoría absoluta sin apoyos externos.

El panorama que dibuja el CIS es que el PP necesitaría respaldo parlamentario para gobernar, y todas las miradas apuntan de nuevo hacia Vox.

Sobre esta situación, el periodista Antonio Ruiz Valdivia subraya la ironía del momento político: "La paradoja es que María Guardiola convoca elecciones porque no quería depender de Vox, y ahora va a unas elecciones para formar un gobierno con la ultraderecha sin tener ningún problema".

El periodista recuerda además las palabras que la propia Guardiola pronunció: "Ella mintió en directo a todos los españoles diciendo que nunca pactaría con homófobos, con machistas y con personas racistas; y vamos a ver un gobierno con tintes homófobos, machistas y racistas porque va a depender de Vox".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.