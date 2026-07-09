Valdivia, sobre las palabras de Feijóo sobre las bajas laborales: "Ha enseñado la patita de lo que quiere hacer"

El periodista Antonio Ruiz Valdivia reacciona a las declaraciones de Núñez Feijóo: "Le ha dado un balón de oxígeno al Gobierno, "porque el Gobierno ha visto en esta situación cómo puede ejemplificar lo que puede ser un gobierno del PP y de Vox".

El periodista y corresponsal político de InfoLibre, Antonio Ruiz Valdivia, reacciona a las polémicas declaraciones de Alberto Núñez Feijóo sobre las bajas laborales y el absentismo laboral, que algunos dirigentes populares ahora quieren matizar; menos, eso sí, Isabel Díaz Ayuso, que en esto parece cerrar filas con el líder del PP nacional.

"Feijóo lo que ha hecho es enseñar la patita de lo que quiere hacer. Y yo ahora veo que se está intentando matizar, pero yo escuché muy claramente lo que él dijo", afirma Valdivia, asegurando además que comparar el cáncer con el absentismo laboral es bastante feo: "Creo que no se debería hacer".

Por otro lado, Valdivia asegura que con estas palabras de Feijóo, el líder del PP le ha dado un balón de oxígeno al Gobierno, "porque el Gobierno ha visto en esta situación cómo puede ejemplificar lo que puede ser un gobierno del PP y de Vox. Y además, este tema es especialmente sensible para el electorado progresista", argumenta el periodista. De hecho, es "una de las principales banderas que ha tenido el Gobierno de coalición: la reforma laboral y el tener cifras récord en el empleo", concluye.

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