Valdivia, tras el informe de la UCO sobre Santos Cerdán: "En el Gobierno creían que era un monje y muchos lo califican ya de psicópata"

En Al Rojo Vivo, el periodista ha analizado la reacción del Gobierno al informe de la UCO que sitúa a Santos Cerdán como "enlace" entre Acciona y Transportes en el presunto amaño de obra pública. "La situación es muy grave para el PSOE; el daño es tremendo".

Antonio Ruiz Valdivia ha analizado en Al Rojo Vivo el nuevo informe de la UCO, un documento que vuelve a situar a Santos Cerdán en el centro de la presunta trama. Según el informe, el ex secretario de Organización del PSOE habría actuado como "enlace" entre la empresa Acciona y el Ministerio de Transportes para el supuesto amaño de adjudicaciones de obra pública. El informe apunta además que Cerdán habría obtenido un beneficio del 2% del importe de cada contrato adjudicado a la multinacional.

Sobre la reacción del Gobierno, Ruiz Valdivia ha explicado en el programa: "El Gobierno considera que el juez tiene muy atado este caso y que quiere empezar ya el juicio oral".

El periodista ha subrayado también el impacto interno que este caso ha provocado en el PSOE: "La situación es muy grave para el partido. El daño es enorme. Aunque políticamente dicen que no es comparable a la crisis de junio, personalmente están absolutamente devastados".

Ruiz Valdivia ha añadido que parte del desconcierto dentro del Ejecutivo se debe a la imagen previa que tenían de Cerdán: "En el Gobierno creían que era un monje, y muchos lo califican ya de psicópata".

